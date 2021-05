LIVE – Trento-Olimpia Milano 45-52, gara-3 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 16 maggio 2021) Dolomiti Energia Trento e AX Armani Exchange Milano si sfidano in gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 2020/2021. Dopo aver vinto due match interni i meneghini hanno subito il match point alla BLM Group Arena di Trento, dove i bianconeri proveranno ad allungare una Serie per loro già complicata alla vigilia. Domenica 16 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Olimpia Milano 45-52 30? – Termina il terzo quarto! Milano avanti 45-52 29? – Tripla pesante di Datome! Olimpia avanti 45-52 26? – ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Dolomiti Energiae AX Armani Exchangesi sfidano in-3 dei quarti di finale deidiA1. Dopo aver vinto due match interni i meneghini hanno subito il match point alla BLM Group Arena di, dove i bianconeri proveranno ad allungare unaper loro già complicata alla vigilia. Domenica 16 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATIPROGRAMMAAGGIORNA LA45-52 30? – Termina il terzo quarto!avanti 45-52 29? – Tripla pesante di Datome!avanti 45-52 26? – ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trento-Olimpia Milano 22-30 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Trento-Olimpia Milano 22-25 Playoff basket in DIRETTA: l’Aquila resta a contatto nel secondo quarto - #Trento… - zazoomblog : LIVE – Trento-Olimpia Milano 0-0 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Olimpia #Milano… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 -