LIVE – Pliskova-Swiatek 0-0 | Internazionali BNL d’Italia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) Ile latestuale della sfida tra Karolinae Iga, finale degliBNL. La ceca parte favorita all’ultimo atto del Wta 1000 capitolino, sebbene l’avversaria polacca sia un osso duro sul rosso, come dimostrato dal titolo al Roland Garros nel 2020; lo status dila proietta come maggior indiziata al successo, ma attenzione a sottovalutare. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore 14.30 di domenica 16 maggio. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIREIL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...