LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: 25 km, l’Italia cerca altre medaglie nella maratona (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DEGLI Europei DI Nuoto, TUFFI, ARTISTICO E fondo: ITALIA TERZA La cronaca della 5 km maschile: vittoria di Gregorio Paltrinieri – Un nuovo Gregorio Paltrinieri, ora sa vincere anche in volata – La cronaca della 10 km: il trionfo di Gregorio Paltrinieri – Le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri: “Ho fatto a spallate, mi criticano? A me interessa quel che piace a me” – Le dichiarazioni dopo la 10 km: “2 gare, 2 ori. Oggi ho visto le stelline, era un preolimpico” – Il palmares di Gregorio Paltrinieri: tutte le medaglie vinte dall’azzurro – Video: la volata vincente di Gregorio Paltrinieri – Video: l’arrivo della 10 km – Il programma del Nuoto di fondo agli Europei ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEGLIDI, TUFFI, ARTISTICO E: ITALIA TERZA La cronaca della 5 km maschile: vittoria di Gregorio Paltrinieri – Un nuovo Gregorio Paltrinieri, ora sa vincere anche in volata – La cronaca della 10 km: il trionfo di Gregorio Paltrinieri – Le dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri: “Ho fatto a spallate, mi criticano? A me interessa quel che piace a me” – Le dichiarazioni dopo la 10 km: “2 gare, 2 ori. Oggi ho visto le stelline, era un preolimpico” – Il palmares di Gregorio Paltrinieri: tutte levinte dall’azzurro – Video: la volata vincente di Gregorio Paltrinieri – Video: l’arrivo della 10 km – Il programma deldiagli...

