LIVE Nadal-Djokovic 0-0, Finale Internazionali d’Italia in DIRETTA: si comincia sul Centrale! (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto di Djokovic. 30-0 In rete la risposta del maiorchino. 15-0 ROVESCIO LUNGOLINEA DI Djokovic! Grande scambio condotto da Nole. 0-0 Si comincia a Roma! Batte il #1 al mondo. INIZIO PRIMO SET 17.10 Djokovic ha vinto il sorteggio e scelto di servire. 17.09 Al via il riscaldamento al Centrale. 17.07 Rafael Nadal invece può avvicinarsi ancora al secondo posto: in caso di vittoria otterrebbe altri 400 punti per un totale di 9630 punti giungendo a circa 100 punti da Daniil Medvedev. 17.06 In termini di classifica, Novak Djokovic vuole consolidare ulteriormente la prima posizione: vincendo avrebbe 11463 punti totali. 17.04 Le stelle del tennis sono in campo! 17.02 Giocatori nel tunnel! Tutto è ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e diritto di. 30-0 In rete la risposta del maiorchino. 15-0 ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Grande scambio condotto da Nole. 0-0 Sia Roma! Batte il #1 al mondo. INIZIO PRIMO SET 17.10ha vinto il sorteggio e scelto di servire. 17.09 Al via il riscaldamento al Centrale. 17.07 Rafaelinvece può avvicinarsi ancora al secondo posto: in caso di vittoria otterrebbe altri 400 punti per un totale di 9630 punti giungendo a circa 100 punti da Daniil Medvedev. 17.06 In termini di classifica, Novakvuole consolidare ulteriormente la prima posizione: vincendo avrebbe 11463 punti totali. 17.04 Le stelle del tennis sono in campo! 17.02 Giocatori nel tunnel! Tutto è ...

