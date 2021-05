LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: risultati warm-up. Orario gara TV8, Rossi e Bagnaia per la rimonta (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda il GP di Francia di MotoGP LIVE su DAZN BANDIERA A SCACCHI!!! 10.20: Bagnaia scala la classifica in quest’ultimo giro con il crono di 1’45?105 ed è quarto a 0?590 dalla vetta. 10.18: Danilo Petrucci si porta in vetta con la KTM: 1’44?944 per lui a precedere di 0?104 OLIVEira e di 0?200 Miller. Valentino Rossi in quarta posizione 0?426, bene il “Dottore” in questa situazione. 10.16: ATTENZIONE! Scivolata in curva-3 per Marc Marquez, anch’egli costretto a fare i conti con lo scarso LIVEllo di grip: perdita di posteriore per lui. Nessuna conseguenza per Marc. 10.15: Suona la campana OLIVEira che si porta in vetta con il crono di 1’45?479 a precedere di 0?271 Miller e di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda il GP didisu DAZN BANDIERA A SCACCHI!!! 10.20:scala la classifica in quest’ultimo giro con il crono di 1’45?105 ed è quarto a 0?590 dalla vetta. 10.18: Danilo Petrucci si porta in vetta con la KTM: 1’44?944 per lui a precedere di 0?104 Oira e di 0?200 Miller. Valentinoin quarta posizione 0?426, bene il “Dottore” in questa situazione. 10.16: ATTENZIONE! Scivolata in curva-3 per Marc Marquez, anch’egli costretto a fare i conti con lo scarsollo di grip: perdita di posteriore per lui. Nessuna conseguenza per Marc. 10.15: Suona la campana Oira che si porta in vetta con il crono di 1’45?479 a precedere di 0?271 Miller e di ...

