LIVE MotoGP | GP Francia in DIRETTA | ordine d’arrivo Vince Miller! Bagnaia | che rimonta | da 16° a 4°!

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DI OGGI 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete, cronaca, classifica, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.57 Valentino Rossi era partito bene, era 7°, poi a causa di una sbandata di Pol Espargarò (costata la caduta a Morbidelli) si è ritrovato 13°. Non si è perso d’animo, con la pioggia battente ha recuperato sino all’8° posto. Nel finale è stato beffato da Lecuona ed ha chiuso 11°. Comunque passi avanti evidenti rispetto alle prime gare dell’anno. 14.54 Eccezionale Miller sotto la pioggia: l’australiano è uno specialista sopraffino e lo ha confermato. Sorprendente il podio di Quartararo, che di solito soffre con asfalto bagnato, ma è migliorato molto ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Francia: la diretta LIVE della gara di Le Mans #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #FrenchGP - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Trionfa #Miller davanti a #Zarco e #Quartararo, che scavalca in classifica generale… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #LeMans #MotoGP Ultime quattro tornate con pista completamente asciutta! #Bagnaia ha passato… - zazoomblog : Motogp oggi: Gp di Francia live. La griglia di partenza di Le Mans - #Motogp #oggi: #Francia #live. - infoitsport : Motogp oggi: Gp di Francia live. La griglia di partenza di Le Mans -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

di Stefano Belli} DIRETTA/ Prove liberee streaming video: Fp2, Zarco d'un soffio!, DIRETTA GP FRANCIA: TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA! Buone notizie per Fabio Quartararo : ...... seguiteci per non perdere un solo minuto dell'azione in pista, attraverso i nostri aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti della quinta gara del Campionato del Mondo diCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE JACK MILLER! Secondo successo consecutivo per l'australiano della Ducati! 2° Zarco, 3° Quartararo, 4° Bagnaia. -1 NOOOO!! Rossi stava cercando di supera ...Le Mans, 16 maggio 2021 - Tutti a caccia di Fabio Quartararo nel Gp di Francia 2021 di Motogp. Sul circuito di Le Mans, il transalpino scatta in pole position davanti a Maverick Vinales. La Ducati di ...