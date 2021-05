LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: orario TV8 gara. Bene Bagnaia e Valentino Rossi nel warm-up (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda il GP di Francia di MotoGP LIVE su DAZN LA CRONACA DEL warm-UP 10.33: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 14.00 per la gara di MotoGP. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.32 La classifica del warm-up: 1 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 296.7 1’44.515 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 306.8 1’44.794 0.279 / 0.279 3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’45.048 0.533 / 0.2544 63 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.1 1’45.105 0.590 / 0.057 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.5 1’45.369 0.854 / 0.264 6 5 Johann ZARCO FRA ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda il GP didisu DAZN LA CRONACA DEL-UP 10.33: E’ tutto per questa. Appuntamento alle 14.00 per ladi. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.32 La classifica del-up: 1 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 296.7 1’44.515 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 306.8 1’44.794 0.279 / 0.279 3 88 Miguel OIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’45.048 0.533 / 0.2544 63 FrancescoITA Ducati Lenovo Team Ducati 294.1 1’45.105 0.590 / 0.057 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.5 1’45.369 0.854 / 0.264 6 5 Johann ZARCO FRA ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP #Petrucci rider ternano della #KTM #Tech3 ha preceduto #Miller e #Oliveira - h… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP #Petrucci rider ternano della #KTM #Tech3 ha preceduto #Miller e #Oliveira - - infoitsport : LIVE - MotoGP WarmUp Le Mans: La cronaca in diretta minuto per minuto - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: warm-up bagnato a Le Mans, Bagnaia deve reagire - infoitsport : LIVE MotoGP Francia, la giornata di gare in diretta. Piove a Le Mans. In corso il warm up di MotoGP -