LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: tra 20 minuti il warm-up (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL warm-UP E DELLA GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00 8.52 La classifica del Mondiale dopo quattro prove. 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 95 2 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44 3 Andrea MIGNO Honda ITA 42 4 Romano FENATI Husqvarna ITA 40 5 Jaume MASIA KTM SPA 39 6 Darryn BINDER Honda RSA 36 7 Ayumu SASAKI KTM JPN 33 8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25 9 Sergio GARCIA GASGAS SPA 24 10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 24 11 Jason DUPASQUIER KTM SWI 24 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 22 13 Dennis FOGGIA Honda ITA 20 14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18 15 Kaito TOBA KTM JPN 18 16 Carlos TATAY KTM SPA 14 17 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12 18 Filip SALAC Honda CZE 10 19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 7 20 Stefano NEPA KTM ITA 6 21 Yuki KUNII Honda JPN 3 22 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL-UP E DELLA GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00 8.52 La classifica del Mondiale dopo quattro prove. 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 95 2 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44 3 Andrea MIGNO Honda ITA 42 4 Romano FENATI Husqvarna ITA 40 5 Jaume MASIA KTM SPA 39 6 Darryn BINDER Honda RSA 36 7 Ayumu SASAKI KTM JPN 33 8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25 9 Sergio GARCIA GASGAS SPA 24 10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 24 11 Jason DUPASQUIER KTM SWI 24 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 22 13 Dennis FOGGIA Honda ITA 20 14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18 15 Kaito TOBA KTM JPN 18 16 Carlos TATAY KTM SPA 14 17 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12 18 Filip SALAC Honda CZE 10 19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 7 20 Stefano NEPA KTM ITA 6 21 Yuki KUNII Honda JPN 3 22 ...

Advertising

matteopittaccio : Le Mans sunrise ?????? #FrenchGP live su @DAZN_IT dalle 10:45. Meteo incerto, potrà succedere di tutto! #MotoGP… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP @M16NO pilota del team @SnipersRacing azzarda ma conquista la seconda pole sta… - motograndprixit : #Moto3 #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP @M16NO pilota del team @SnipersRacing azzarda ma conquista la seconda pole… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: Migno in pista con le slick qualifica incerta a Le Mans - #Moto3 #Francia… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: Foggia passa in Q2 eliminato Acosta - #Moto3 #Francia #DIRETTA: #Foggia -