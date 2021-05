LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Garcia e Salac scappano, Rossi ottimo terzo, Acosta rimonta ed è già 10° (Di domenica 16 maggio 2021) rCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 14.00 -8 Tatay decide di tornare ai box per ritirarsi, mentre Garcia allunga a 1.177 su Salac. -8 Dopo il sorpasso di Salac, Garcia si è rimesso a spingere e con un ottimo 1:54.094 ha riportato il suo vantaggio a 922 millesimi. Il ceco cerca le tracce bagnate per raffreddare le gomme. -9 Acosta passa Yamanaka e Dupasquier, ed è già ottavo. Lo spagnolo accusa 31.3 dalla vetta, ora deve rimontare 4 secondi per riprendere Artigas e Fernandez. -9 Garcia risponde e ripassa Salac! Inizia il duello tra i due fuggitivi! It’s chopping and changing at the ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) rCLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 14.00 -8 Tatay decide di tornare ai box per ritirarsi, mentreallunga a 1.177 su. -8 Dopo il sorpasso disi è rimesso a spingere e con un1:54.094 ha riportato il suo vantaggio a 922 millesimi. Il ceco cerca le tracce bagnate per raffreddare le gomme. -9passa Yamanaka e Dupasquier, ed è già ottavo. Lo spagnolo accusa 31.3 dalla vetta, ora devere 4 secondi per riprendere Artigas e Fernandez. -9risponde e ripassa! Inizia il duello tra i due fuggitivi! It’s chopping and changing at the ...

