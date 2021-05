LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: Canet guida il gruppo nel warm-up, bene gli italiani. Alle 12.20 la gara (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL warm-UP E DELLA gara DEL GP DI Francia DI MOTOGP Alle 10.00 E Alle 14.00 9.53 La classifica del warm-up della Moto2 1 44 A. Canet 1:55.338 2 23 M. SCHROTTER +0.440 3 62 S. MANZI +0.675 4 25 R. FERNANDEZ +0.689 5 72 M. BEZZECCHI +0.764 6 22 S. LOWES +0.974 7 11 N. BULEGA +1.042 8 12 T. LUTHI +1.170 9 13 C. VIETTI +1.343 10 70 B. BALTUS +1.408 9.50 Bandiera a scacchi! Cadute per Viergie e Navarro, mentre Canet firma il miglior crono del warm-up in 1.55.338. Lo spagnolo di Aspar ha mostrato ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL-UP E DELLADEL GP DIDI MOTOGP10.00 E14.00 9.53 La classifica del-up della1 44 A.1:55.338 2 23 M. SCHROTTER +0.440 3 62 S. MANZI +0.675 4 25 R. FERNANDEZ +0.689 5 72 M. BEZZECCHI +0.764 6 22 S. LOWES +0.974 7 11 N. BULEGA +1.042 8 12 T. LUTHI +1.170 9 13 C. VIETTI +1.343 10 70 B. BALTUS +1.408 9.50 Bandiera a scacchi! Cadute per Viergie e Navarro, mentrefirma il miglior crono del-up in 1.55.338. Lo spagnolo di Aspar ha mostrato ...

