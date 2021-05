LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | Ulissi | Zana | Visconti e Fabbro fanno parte dei sedici al comando

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 14.23 I corridori, ora, sono in discesa. 14.21è rientrato sui primi. Sepulveda, invece, è a 30?. Gruppo a 1’40” dai battistrada. 14.19 Questi i nomi dei battistrada: Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (Ag2r), Luis León Sánchez Gil (Astana), Filippo(Bardiani), Matteo(Bora-Hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr e Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), George Bennett e Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Einer Augusto Rubio (Movistar), Tanel Kanger (BikeExchange), Michael Storer (Team DSM), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Diego(UAE Team Emirates). Giovanni ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Cusano mutri - km 143 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Campobasso - km 84 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tregua in gruppo un plotone di attaccanti potrebbe prendere il la… - Abby_Someone : @Ale551089 Al tweet di #RulaJebreal poteva seguire qs discorso live 'Sappiamo di avere un problema #tuttimaschi, la… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

OA Sport

Voto: 8 I tormentoni di Aka 7Even Altro, altro creatore di tormentoni. Il suo Loca rischia di essere uno dei brani dell'estate 2021 e un pacchetto di ospitate fisse a Battitinon glie le ...64 - Altra occasione per il Napoli con Insigne che tira di sinistra ae colpisce il palo. 61 - Ammonito Castrovilli per fallo su Bakayoko. 55 - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli in ...Diretta Motogp gara Gp Francia 2021 da Le Mans live: cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo della quinta gara della stagione (oggi domenica 16 maggio).Quattro Gpm, 3.400 metri di dislivello, un finale del tutto inedito. È l'ostacolo più complicato di questa prima settimana ...