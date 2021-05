LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | tra mezz’ora il via

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE11.52 Il via verrà dato alle 12.25. 11.50 I corridori sono nella zona di partenza al foglio firma. 11.47in programma la nona: la Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 km. Un vero e proprio tappone appenninico che potrebbe stravolgere la classifica generale. 11.45 Buongiorno e ben ritrovati con il. I PAESI ATTRAVERSATI NELLADILADICASTEL DI SANGRO-CAMPO FELICE: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA ORARIDI(DOMENICA 16 MAGGIO) E DOVE VEDERLA IN TV IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA ...