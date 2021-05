LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Passo Godi

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.02 In salita circa 30 corridori sono riusciti ad evadere dal gruppo. 13.00 A tutta in testa alla corsa Ruben Guerreiro (EF Nippo). 12.58la salita:, con 14,7 chilometri al 3,9%. Qui dovrebbe partire di forza la fuga di giornata. 12.56 Niente da fare, si ricompatta la situazione: velocità altissime. 12.55 Attenzione che si è spezzato il gruppo, una trentina di corridori davanti. 12.53 A breve un primo momento importante:, primo GPM di giornata. 12.51 140 chilometri all’arrivo. 12.49 Ora un tratto di discesa con il gruppo molto allungato e compatto. 12.47 Protagonista nuovamente il vincitore di ieri Lafay. 12.45 Si muove anche la ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Cusano mutri - km 143 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Campobasso - km 84 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - GianniVEVO2022 : L'Uomo Vogue oggi non vuole sentire discussioni: un occhio sul tappone del Giro e l'altro su Domenica live (Amoreeee @carmelitadurso) - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE, Nona Tappa -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

OA Sport

Segui ild Italiasu Eurosport Player e Discovery+: scopri l offerta bomba I corridori vincenti nei 3 Grandi Giri nello stesso anno Corridore Successi 1956 Miguel Poblet 8 (3 Vuelta, 4,...Al passaggio al quintodel parco cittadino in Boemia ha già un vantaggio consolidato, superiore al minuto sul gruppetto delle inseguitrici. Per il bronzo mondiale della 50 km uno split da 23:11, ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della nona tappa del Giro d’Italia 2021. Borsino dei Favoriti NonaTappa Giro d’Italia 2021.Oggi alle ore 14 parte il GP Francia di Moto GP 2021: in Francia, sul circuito di Le Mans, Fabio Quartararo in pole position ...