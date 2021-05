LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | il vantaggio dei diciassette fuggitivi sale a 2’30” Davanti ci sono anche Ulissi | Visconti | Zana e Fabbro

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 14.39 Sepulveda è rientrato sui primi.al comando. 14.36 In testa al gruppo maglia rosa c’è la Groupama-FDJ, alle sue spalle, invece, troviamo Ineos e Deceuninck-Quick Step. 14.35 Mancano 67 chilometri al traguardo per i battistrada. Gruppo a 2’20” dai primi. 14.33 I corridori stanno per iniziare la salita di Forca Caruso. 14.31 Ricapitoliamo i nomi dei fuggiti: Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (Ag2r), Luis León Sánchez Gil (Astana), Filippoe Giovanni(Bardiani), Matteo(Bora-Hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr e Ruben Guerreiro (EF ...