LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | diciassette in fuga | ci sono anche Fabbro | Zana | Ulissi e Visconti 35 km al traguardo

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 15.35 Tre minuti il vantaggio dei fuggitivi sul plotone tirato dalla Groupama-FDJ. 15.33 Situazione di stallo, per ora, il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo resta invariato. 15.30 Mancano 35 chilometri al. 15.28 I fuggitivi stanno iniziando la salita di Ovindoli. 15.27 Ricapitoliamo i nomi dei fuggiti: Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (Ag2r), Luis León Sánchez Gil (Astana), Filippoe Giovanni(Bardiani), Matteo(Bora-Hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr e Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), George Bennett e Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Einer ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Cusano mutri - km 143 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Campobasso - km 84 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - Raiofficialnews : RT @RaiPlay: ?? Si fa sul serio, i big della classifica generale sono pronti a darsi battaglia! ???? I 158 km della tappa n° 9 del #Giro si… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: diciassette all’attacco tra cui Zana Fabbro Ulissi e Visconti. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

La Gazzetta dello Sport

... Zarco passa Nakagami e si prende il terzo gradino del podio14: seconda caduta per Rins, che colleziona il terzo '0', dopo essere finito nella ghiaia di Curva 313: l'Aprilia tradisce un ...Al 67' il Napoli raddoppia, cambio di campo di Osimhen per Immobile che scarica per Zielinski che con un tiro a, complice una deviazione, beffa Terracciano. La seconda rete azzurra è un brutto ...Quattro Gpm, 3.400 metri di dislivello, un finale del tutto inedito. È l'ostacolo più complicato di questa prima settimana ...Diretta Motogp gara Gp Francia 2021 da Le Mans live: cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo della quinta gara della stagione (oggi domenica 16 maggio).