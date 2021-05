LIVE Canottaggio, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: niente pass olimpico per tutti gli equipaggi italiani impegnati (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Quindi tutti gli equipaggi italiani impegnati nelle finali non sono riusciti a staccare il pass olimpico. Sono stati eliminati il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. 11.48 Sesta ed ultima posizione per l’Italia con il tempo di 6:45.24. Si qualificano per le Olimpiadi Russia (6:24.17) e Repubblica Ceca (6:25.73). 11.44 Purtroppo l’Italia non è partita bene: ultima posizione a metà gara. Per la seconda posizione servirà una rimonta che appare complicata. 11.40 Al via adesso la finale del doppio senior maschile con l’Italia rappresentata da Luca Chiumento e Nicolò Carucci. Gli azzurri se la vedranno con Serbia, Australia, Spagna, Russia, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Quindiglinelle finali non sono riusciti a staccare il. Sono stati eliminati il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. 11.48 Sesta ed ultima posizione per l’Italia con il tempo di 6:45.24. Si qualificano per leRussia (6:24.17) e Repubblica Ceca (6:25.73). 11.44 Purtroppo l’Italia non è partita bene: ultima posizione a metà gara. Per la seconda posizione servirà una rimonta che appare complicata. 11.40 Al via adesso la finale del doppio senior maschile con l’Italia rappresentata da Luca Chiumento e Nicolò Carucci. Gli azzurri se la vedranno con Serbia, Australia, Spagna, Russia, ...

