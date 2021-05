LIVE Canottaggio | Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA | niente da fare per il quattro senza senior femminile

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Comincia la finale del singolo: all’opera Finlandia, Germania, Bielorussia, Giappone, Grecia ed Ucraina. 10.38daper l’Italia (6:41.47). Alleci vanno l’Irlanda (6:31.99) e la Cina (6:34.43). Le azzurre chiudono in terza posizione. 10.35 Al chilometro e mezzo la Cina sembra aver preso un margine rassicurante sull’Italia: poco più di un secondo il vantaggio. Serve un grande finale a Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek. 10.34 Ai 1000 metri l’Italia è terza a pochissimi metri dalla Cina che è seconda. Nettamente al comando invece l’Irlanda. 10.33 Dopo i primi 500 metri, l’Italia è in ultima posizione ma ad appena 16 metri dalla prima piazza. Tutte le barche sono ancora molto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno del Preolimpico di canottaggio - I convocati dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della regata finale di qualifi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie e buon weekend! 13.46 Quarto e ultimo posto per l'Italia nella preliminary race. Gli azzurri chiudono con i ...