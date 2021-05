LIVE Canottaggio, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: niente da fare per il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Parte la finale del doppio senza maschile con partecipanti la Polonia, gli Stati Uniti, l’Olanda, la Gran Bretagna, la Danimarca e la Germania. 11.27 niente da fare per l’Italia che conclude questa finale in terza posizione con il tempo di 5:43.91. Si qualificano per i Giochi Olimpici la Nuova Zelanda (5:35.73) e la Romania (5:36.92). 11.23 Circa tre secondi il divario dell’Italia a metà gara dalla seconda posizione che è attualmente occupata dalla Romania. 11.20 Nell’otto senior uomini saranno in gara Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina per l’Italia. Gli azzurri se la vedranno ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Parte la finale del doppiocon partecipanti la Polonia, gli Stati Uniti, l’Olanda, la Gran Bretagna, la Danimarca e la Germania. 11.27daper l’Italia che conclude questa finale in terza posizione con il tempo di 5:43.91. Si qualificano per i Giochi Olimpici la Nuova Zelanda (5:35.73) e la Romania (5:36.92). 11.23 Circa tre secondi il divario dell’Italia a metà gara dalla seconda posizione che è attualmente occupata dalla Romania. 11.20 Neluomini saranno in gara Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina per l’Italia. Gli azzurri se la vedranno ...

