L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca, Emanuela Tittocchia ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne ed Ubaldo Lanzo? Al televoto sono finiti Roberto Ciufoli, Ignazio Moser ed Andrea Cerioli. Roberto, Ignazio, Andrea. Chi vuoi eliminare lo decidi tu Ci vediamo lunedì. #Isola pic.twitter.com/lq9KtoOzPr — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 14, 2021 Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed i sondaggi sembrerebbero essere abbastanza chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Andrea Cerioli. L’eliminato dal ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 maggio 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca, Emanuela Tittocchia ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne ed Ubaldo Lanzo? Al televoto sono finiti Roberto Ciufoli, Ignazio Moser ed Andrea Cerioli. Roberto, Ignazio, Andrea. Chi vuoi eliminare lo decidi tu Ci vediamo lunedì. #Isola pic.twitter.com/lq9KtoOzPr —dei(@IsolaDei) May 14, 2021 Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed isembrerebbero essere abbastanza chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Andrea Cerioli. L’dal ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - Daviderel4 : RT @fasulo_antonio: È pronto per l'Isola dei Famosi. #Salvini #16maggio - ManciniSimona24 : RT @fasulo_antonio: È pronto per l'Isola dei Famosi. #Salvini #16maggio - MatteoBandit2 : RT @Sara__WTF___: @Gianlustella Qualcuno lo chiami per l'isola dei famosi, non si può più sentire. - stefaino : RT @omaronnis: La #Sardegna italiana. Questo è uno dei motivi per cui l'isola fa parte dello stato italiano. Come territorio coloniale oltr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei "L'Isola dei Famosi", Miryea Stabile scoppia in lacrime: "Ho fame" TGCOM