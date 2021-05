L’Inquisizione femminista condanna il prof Bassani

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 maggio 2021) Uno degli elementi più pericolosi sottesi al politicamente corretto, che ispira azioni “punitive” contro i “reprobi” un po’ in tutte le università occidentali, è rimasto per lo più fra le righe nei discorsi con cui noi quattro gatti liberali abbiamo reagito negli ultimi anni a questa vera e propria offensiva illiberale. Giustamente, voglio dire, ci siamo aggrappati al principio per noi “sacro” della libertà di espressione, ma il discorso deve allargarsi a un altro aspetto. Più generale, ma non per questo meno importante. Ilessore sospeso Che è quello che, a mio avviso, emerge con chiarezza nel caso delessor Luigi Marco, a cui l’Università di Milano, dopo averlo messo sotto accusa con un procedimento laico che ricorda quelli della Santa Inquisizione, ha sporto querela e sospeso lo stipendio per aver ripreso sulla sua ...