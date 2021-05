ilriformista : La polizia è riuscita a sottrarlo dalla folla inferocita: ora è in ospedale #Scampia #linciaggio #Napoli - anteprima24 : ** Linciato dalla folla e gettato in un cassonetto: 'Stava abusando di un minore' (VIDEO) **… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Scampia: il video dell'uomo linciato dalla folla perché accusato di essere un pedofilo - orromsock : RT @ilriformista: La polizia è riuscita a sottrarlo dalla folla inferocita: ora è in ospedale #Scampia #linciaggio #Napoli - Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: Scampia: il video dell'uomo linciato dalla folla perché accusato di essere un pedofilo -

Sono intervenute le forze dell'ordine per salvarlofuria della folla , riuscendoci non senza ... Scampia,in strada con l'accusa di abusare dei nipoti Decine e decine di persone, circa ...Nessun abuso sessuale sui tre bambini di Scampia , 'teatro' di una violenta aggressione da 'tribunale di strada' dove ieri pomeriggio un uomo è stato primafolla e poi 'costretto' a gettarsi in un cassonetto (leggi l'articolo) . Questo perchè nel rione si era diffusa la notizia che l'uomo fosse uno degli orchi che avrebbero approfittato di ...L’uomo viene poi trasferito all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove viene ricoverato per varie ferite, ma non è in pericolo di vita. I bambini sono stati affidati intanto da due giorni ad una assisten ...Un uomo è stato linciato in strada sabato pomeriggio a Scampia, quartiere di Napoli. Una vera e propria folla l’avrebbe circondato e malmenato, con l’accusa di aver perpetrato presunti abusi sessuali ...