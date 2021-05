Ligue 1, il Lille frena. Il PSG si porta a -1. Si decide all’ultima giornata (Di domenica 16 maggio 2021) Verdetto per la vittoria in Ligue 1 rinviato all’ultima giornata. La capolista Lille ha infatti frenato contro il Saint-Etienne, pareggiando 0-0, consentendo al PSG, vittorioso 4-0 sul Reims, di portarsi ad appena una lunghezza dalla vetta: si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti del campionato, che si preannunciano di fuoco. Nimes che retrocede in Ligue2, dopo i cinque gol presi dal Lione che sta lottando per la qualificazione in Champions. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Verdetto per la vittoria in1 rinviato. La capolistaha infattito contro il Saint-Etienne, pareggiando 0-0, consentendo al PSG, vittorioso 4-0 sul Reims, dirsi ad appena una lunghezza dalla vetta: sirà tutto negli ultimi novanta minuti del campionato, che si preannunciano di fuoco. Nimes che retrocede in2, dopo i cinque gol presi dal Lione che sta lottando per la qualificazione in Champions. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

