Ligue 1, arrivo in volata: Psg a valanga sul Reims, Lille a +1 prima dell’ultima giornata (Di domenica 16 maggio 2021) arrivo in volata per la Ligue 1 2020/2021, che stasera ha visto andare in scena tutta la trentasettesima e penultima giornata. Passo falso della capolista Lille, che in casa non va oltre lo 0-0 con il Saint Etienne: beffa atroce per i padroni di casa, che al 90? colpiscono anche il palo con Yazici. Ne approfitta il Psg, che travolge 4-0 il Reims e si porta a -1 dalla vetta prima degli ultimi novanta minuti del campionato. I parigini passano in vantaggio con il rigore trasformato da Neymar e poi arrotondano il risultato con Mbappè, Marquinhos e Kean. Resta teoricamente in corsa anche il Monaco, che si porta a -3 dal Lille battendo 2-1 il Rennes grazie ai gol di Ben Yedder e Golovin. Gli incroci degli ultimi 90? vedranno il Lille ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021)inper la1 2020/2021, che stasera ha visto andare in scena tutta la trentasettesima e penultima. Passo falso della capolista, che in casa non va oltre lo 0-0 con il Saint Etienne: beffa atroce per i padroni di casa, che al 90? colpiscono anche il palo con Yazici. Ne approfitta il Psg, che travolge 4-0 ile si porta a -1 dalla vettadegli ultimi novanta minuti del campionato. I parigini passano in vantaggio con il rigore trasformato da Neymar e poi arrotondano il risultato con Mbappè, Marquinhos e Kean. Resta teoricamente in corsa anche il Monaco, che si porta a -3 dalbattendo 2-1 il Rennes grazie ai gol di Ben Yedder e Golovin. Gli incroci degli ultimi 90? vedranno il...

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 Arrivo in volata per il titolo in Francia, il #PSG accorcia sul Lille prima degli ultimi 90' - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’ex patron del Lille mette nel mirino il Genoa: Possibili novità in arrivo sul fronte societa… - CosimoBartoloni : Il Guardian qualche anno fa parlò di 'Piano del Manchester City per dominare il mondo', e il #Troyes ne fa parte da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue arrivo Ligue 1, Psg a - 1 dal Lilla. Marsiglia, tripletta di Milik! Il titolo in Ligue 1 si deciderà all'ultima giornata. Nel 37esimo turno il Psg batte 4 - 0 il Reims (in dieci dal ... 80 a 79, e sperano nel sorpasso al fotofinish (in caso di arrivo a pari punti conta ...

I 5 giorni del PSG: fuori dalla Champions, Ligue 1 a rischio In caso di arrivo a pari punti, in Ligue 1 conta la differenza reti generale: questa è al momento nettamente favorevole al PSG (+52 contro il +40 del Lille), a cui però potrebbe non bastare nemmeno ...

Ligue 1: tutte contro il PSG e allora il Lilla si prepara a festeggiare Calcio News 24 May 16, 2021, 7:29 PM GMT+2 Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Gennaro Gattuso per la prossima stagione. Valutazioni in corso: sono tanti i profili annotati sulla lista dei desideri, ma soltanto uno passerà il casting fin ...

Ligue 1: il Lille potrebbe diventare campione già questa sera Questa sera “Les Dogues” saranno impegnati in casa contro il Saint Etienne che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. In vetta il Lille ha tre punti di vantaggio sul Paris Saint Germain, co ...

Il titolo in1 si deciderà all'ultima giornata. Nel 37esimo turno il Psg batte 4 - 0 il Reims (in dieci dal ... 80 a 79, e sperano nel sorpasso al fotofinish (in caso dia pari punti conta ...In caso dia pari punti, in1 conta la differenza reti generale: questa è al momento nettamente favorevole al PSG (+52 contro il +40 del Lille), a cui però potrebbe non bastare nemmeno ...Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Gennaro Gattuso per la prossima stagione. Valutazioni in corso: sono tanti i profili annotati sulla lista dei desideri, ma soltanto uno passerà il casting fin ...Questa sera “Les Dogues” saranno impegnati in casa contro il Saint Etienne che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. In vetta il Lille ha tre punti di vantaggio sul Paris Saint Germain, co ...