Liga, rimonta Atletico, vicino alla debacle. Ok il Real. Il Barça ko dice addio alla Liga (Di domenica 16 maggio 2021) Una penultima giornata incredibile di Liga, giocata allo stesso orario alle 18.30, ha regalato tante emozioni al vertice. Il triello per vincere il torneo diventa un duello madrileno, tra Atletico e Real Madrid. Il Barcellona crolla contro il Celta Vigo per 2-1 (vano il sigillo iniziale di Messi) e scivola a meno sette dalla vetta. Catalani tagliati fuori dalla corsa al titolo. Una pazzesca rimonta nel finale contro l’Osasuna (che si era portato in vantaggio con l’ex Crotone Budimir) consente all’Atletico Madrid di restare avvinghiato alla vetta della Liga. Decisivi i gol di Renan Lodi e Suarez. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti, perché il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Una penultima giornata incredibile di, giocata allo stesso orario alle 18.30, ha regalato tante emozioni al vertice. Il triello per vincere il torneo diventa un duello madrileno, traMadrid. Il Barcellona crolla contro il Celta Vigo per 2-1 (vano il sigillo iniziale di Messi) e scivola a meno sette dvetta. Catalani tagliati fuori dcorsa al titolo. Una pazzescanel finale contro l’Osasuna (che si era portato in vantaggio con l’ex Crotone Budimir) consente all’Madrid di restare avvinghiatovetta della. Decisivi i gol di Renan Lodi e Suarez. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti, perché il ...

