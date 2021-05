Libero, domani arriva Sallusti. E oggi in prima pagina c’è il Duce. Pubblicate le telefonate segrete (Di domenica 16 maggio 2021) “oggi è l’ultimo giorno al Giornale, da domani sono direttore di Libero“. Alessandro Sallusti, in collegamento con Domenica In, certifica il passaggio dalla direzione del Giornale a quella di Libero. “Sono grato alla famiglia Berlusconi che mi ha dato libertà e per la generosità. Credo che dopo 12 anni sia giusto cambiare, serve energia nuova”, dice Sallusti, assicurando che non pensa a un futuro in politica. E intanto Libero si prepara all’arrivo con una prima pagina in cui campeggia una foto di Benito Mussolini. Il motivo? la pubblicazione da parte del quotidiano delle telefonate del Duce intercettate dai tedeschi. Si tratta delle conversazioni che Benito Mussolini intratteneva per telefono con i ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) “è l’ultimo giorno al Giornale, dasono direttore di“. Alessandro, in collegamento con Domenica In, certifica il passaggio dalla direzione del Giornale a quella di. “Sono grato alla famiglia Berlusconi che mi ha dato libertà e per la generosità. Credo che dopo 12 anni sia giusto cambiare, serve energia nuova”, dice, assicurando che non pensa a un futuro in politica. E intantosi prepara all’arrivo con unain cui campeggia una foto di Benito Mussolini. Il motivo? la pubblicazione da parte del quotidiano delledelintercettate dai tedeschi. Si tratta delle conversazioni che Benito Mussolini intratteneva per telefono con i ...

