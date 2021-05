Liam Neeson | la notizia che ha sconvolto i fan | addio al cinema?

Leggi su altranotizia

(Di domenica 16 maggio 2021) L’attore irlandesehai fan di tutto il mondo: dopo tanti famosi film d’azione potrebbe lasciare per sempre il, scopriamo perché.(Getty images), attore irlandese conosciuto per il suo adrenalinici film d’azione è il protagonista di Taken Io vi troverò. Primo di una saga, questo film riscosse un grande successo da parte del pubblico internazionale. L’attoreinterpreta un ex agente segreto la cui vita viene sconvolta dal rapimento della figlia. La ragazza fa un viaggio a Parigi insieme ad un’amica e viene rapita da un pericoloso gruppo di criminali. Da quel momento in poi, il padre non si fermerà davanti a niente pur di ritrovarla. Questo ...