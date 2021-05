Letta | segretario del giorno dopo

Advertising

ilriformista : Vogliamo riassumere il ragionamento del segretario del Pd @EnricoLetta? Diciamo così: la magistratura fa schifo ma… - ilriformista : Il Partito Democratico dopo l’atroce scacco di Roma è ormai alla mercé delle bizze di Conte e dei suoi. E allora il… - repubblica : Letta e Salvini uniti nella solidarietà: il segretario Dem applaude il leader leghista - missypippi : RT @NicolaPorro: #Letta: “Sicuramente un uomo di successo e grandi capacità, tranne una: fare politica”. La pungente analisi di Antonio De… - spinassunta : RT @NicolaPorro: #Letta: “Sicuramente un uomo di successo e grandi capacità, tranne una: fare politica”. La pungente analisi di Antonio De… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta segretario

... è invece la linea di Roberto Speranza ribadita ancora stamane, "spalleggiato" dalPd Enrico"Si riapre in sicurezza perché c'è stato chi, e noi tra questi, ha scelto la ...Botta e risposta fra Enricoe Matteo Salvini: il leader della Lega replica alPd che lo accusa di voler boicottare le riforme: 'la sinistra civuole fuori dal governo' contrattacca Salvini. Settimana delicata per ...Segretario per tutte le stagioni. Parlare di Enrico Letta è difficile, se un precedente segretario del vecchio Pci era Il Migliore, il nuovo segretario del Pd vuole essere Il mig ...Il Segretario del Carroccio: «La Lega voterebbe con entusiasmo Draghi al Quirinale. Non credo che succederebbe lo stesso con il PD. Amministrative?