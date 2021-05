Leon Bridges | testo e significato di Motorbike | a luglio l’album VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 maggio 2021) L’artista vincitore di un GrammytornaGold-Diggers Sound: in uscita 23. Pubblicato il singoloL’artista vincitore di un Grammy Award nella categoria R&B recording artisttorna con il suo terzo album in studio Gold-Diggers Sound. Realizzato con Columbia Records/Sony Music, il disco è da oggi in pre-order al link https://SMI.lnk.to/GoldDiggersSound): l’uscita è prevista invece per il 23e sarà disponibile in versione Cd e in digitale.Il primo singolo ufficiale estratto dal, è invece disponibile già da oggi in rotazione radiofonica e in digitale. La clip ufficiale del singolo, diretta da Anderson Paak, è ricca di ...