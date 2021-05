“Lei è pronta per Palazzo Chigi?”. Meloni: “Sì, sono pronta a fare ciò che gli italiani mi chiedono” (Di domenica 16 maggio 2021) Giorgia Meloni, ospite di Lucia Annunziata, a Mezz’ora in più, risponde alla domanda delle domande. Vuole fare il premier? “sono pronta a fare quello che gli italiani mi chiedono di fare, comprendendone responsabilità e difficoltà, non lo farei a cuor leggero -ha spiegato la leader di FdI-. sono basita di fronte ai politici che prendono grandi responsabilità con il volto di chi vince un concorso di bellezza, mi tremerebbero le mani. Ma cosa farei politica a fare se non fossi pronta a misurarmi? Poi dico voglio andare lì con FdI, con una classe dirigente, con persone su cui posso contrare, con un lavoro che abbiamo fatto”. E’ la prima ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Giorgia, ospite di Lucia Annunziata, a Mezz’ora in più, risponde alla domanda delle domande. Vuoleil premier? “quello che glimidi, comprendendone responsabilità e difficoltà, non loi a cuor leggero -ha spiegato la leader di FdI-.basita di fronte ai politici che prendono grandi responsabilità con il volto di chi vince un concorso di bellezza, mi tremerebbero le mani. Ma cosai politica ase non fossia misurarmi? Poi dico voglio andare lì con FdI, con una classe dirigente, con persone su cui posso contrare, con un lavoro che abbiamo fatto”. E’ la prima ...

