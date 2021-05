Le pagelle del Benevento – Il finale shock ha tanti responsabili (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Crotone ferma il Benevento e riduce ulteriormente le speranze dei sanniti di restare in serie A. Le pagelle dei giallorossi dopo la sfida del Vigorito: Montipò 6: Non ha colpe sulla zampata di Simy, bene nelle uscite e nelle poche circostanze in cui la sua area è insidiata dall’avanzata rossoblu. Depaoli 5,5: La sua gara dura 35 minuti, poi cade male ed è costretto a uscire per un problema alla spalla. Fino a quel momento prestazione senza infamia e senza lode. (36’pt Tuia 5,5: si piazza al fianco di Glik e sbaglia poco fino all’azione finale. Quel pallone passa sotto al naso anche a lui). Glik 5: Ounas lo salta più volte con troppa facilità, sul pari del Crotone si addormenta lasciando a Pereira tutto lo spazio necessario per crossare. Ha l’ultima chance con la forza della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Crotone ferma ile riduce ulteriormente le speranze dei sanniti di restare in serie A. Ledei giallorossi dopo la sfida del Vigorito: Montipò 6: Non ha colpe sulla zampata di Simy, bene nelle uscite e nelle poche circostanze in cui la sua area è insidiata dall’avanzata rossoblu. Depaoli 5,5: La sua gara dura 35 minuti, poi cade male ed è costretto a uscire per un problema alla spalla. Fino a quel momento prestazione senza infamia e senza lode. (36’pt Tuia 5,5: si piazza al fianco di Glik e sbaglia poco fino all’azione. Quel pallone passa sotto al naso anche a lui). Glik 5: Ounas lo salta più volte con troppa facilità, sul pari del Crotone si addormenta lasciando a Pereira tutto lo spazio necessario per crossare. Ha l’ultima chance con la forza della ...

