Le Nove Scodelle – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 maggio 2021) LeViale Monza, 4 – 20127Tel. 331/8001116 Sito Internet: Tipologia: cinese Prezzi:7/25€, altri piatti 5€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAConferma di voto per questo ristorante cinese che propone piatti della tradizione dello Sichuan con qualche escursione nella cucina tipica di tutta la Cina. Il menù, che cambia periodicamente, è snello e si compone di poche suggestioni ben suddivise tra ricette a base di carne, pesce e portate vegetariane. Durante la nostra visita abbiamo assaggiato un buon pollo kongbao con anacardi, peperoncino e lemongrass. Morbido e ben condito con una predominante nota di limone che però, alla fine, lascia in bocca una piacevole sensazione di freschezza. Peccato per quell’eccesso di amido nella salsa che serviva a condire il tutto, che raffreddandosi ha reso il ...