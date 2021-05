Le notizie del giorno, accordo Lega-Sky. Focolaio in Serie C, il Leicester nella storia (Di domenica 16 maggio 2021) Le ultime ore sono state scoppiettanti per il mondo del calcio italiano ed estero, tantissime le notizie. E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lega Serie A e Sky per l’assegnazione dei diritti tv di 3 partite a turno in co-esclusiva. Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, si tratta di una rivoluzione per quanto riguarda la visione delle gare del massimo campionato italiano. “La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte Diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) Le ultime ore sono state scoppiettanti per il mondo del calcio italiano ed estero, tantissime le. E’ stato raggiunto l’tra laA e Sky per l’assegnazione dei diritti tv di 3 partite a turno in co-esclusiva. Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, si tratta di una rivoluzione per quanto riguarda la visione delle gare del massimo campionato italiano. “LaNazionale ProfessionistiA comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte Diritti Audiovisivi Campionato diA Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e ...

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Amici 20, vince Giulia Stabile: battuto a sorpresa il fidanzato Sangiovanni AMICI 20 , VINCE GIULIA STABILE - CHI E' Inizia a ballare danza classica a 3 anni e in seguito approfondisce lo studio del modern ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici ballando '...

Enrico Letta, dì qualcosa sulla Palestina È normale che gli scritti del PD (e molti tra i parlamentari e i dirigenti) abbiano giudicato molto male l'atteggiamento del loro segretario: basterebbe sapere che gli sfollati israeliani del 1948 ...

Le notizie del 15 maggio sul Coronavirus Fanpage.it Poliziotto ucciso in California: Varese Ligure piange per Luca Benedetti è stato assassinato nel corso di una sparatoria con un rapinatore. La sorella Carla: «I nonni erano originari della Val di Vara e lui ne era orgoglioso» ...

Israele, razzi di Hamas su centro-sud del paese. Netanyahu: «Avanti finché sarà necessario». Gaza, bombardato palazzo dei media Tensione altissima in Medio Oriente. Le sirene di allarme hanno nuovamente risuonato a Tel Aviv e nella zona metropolitana in tarda serata. Si sono udite esplosioni in cielo dovute ...

