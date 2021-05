Le materie prime continueranno a brillare grazie agli investimenti green

(Di domenica 16 maggio 2021) Nelle ultime settimane ferro, rame e legno hanno raggiunto i prezzi più alti mai registrati nella loro storia, in un trend che riguarda un gran numero die che sta causando, e continuerà a causare nei prossimi mesi, diversi problemi. Aumenti di prezzi così importanti ed estesi a svariati settori sono spiegati dalla domanda repressa durante la pandemia, che si sta riprendendo in modo impetuoso in questi mesi,alle riaperture di molti Paesi e ai piano di stimolo dei governi che hanno immesso denaro nell’economia. Il rally dellesta facendo pressione sulle catene di approvvigionamento di svariati settori e alimentando i timori su una crescita troppo repentina dell’inflazione, in quanto un numero crescente di aziende si trova costretta ad aumentare i prezzi, non avendo ...

Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #9maggio: #Pa, arriva il decreto taglia tempi. #Draghi, per le ria… - News24Italy : #Rincari che superano anche il 100%: 19mila imprese padovane minacciate dalla 'bolla' delle materie prime - MbPic68 : @ilmanifesto È un momento strano nel paese del Dragone, ieri un suo Rover è ammartato,le materie prime sono alle st… - martinapennisi : RT @Daniele_Manca: La rivoluzione è digitale, ma il commercio è fatto di prodotti e i segnali di un caro prezzi sulle materie prime preocc… - Daniele_Manca : RT @Daniele_Manca: La rivoluzione è digitale, ma il commercio è fatto di prodotti e i segnali di un caro prezzi sulle materie prime preocc… -

Ultime Notizie dalla rete : materie prime

In Sicilia, la cucina è un'arte. I profumi e leche questa terra ci regala hanno contribuito alla realizzazione di piatti unici. In più, le varie dominazioni che la Sicilia ha avuto nel corso dei secoli, hanno apportato degli elementi ...Dal 2008, per il nostro marchio Piaceri Mediterranei selezioniamo le miglioridel nostro Paese per concedere a tutti i celiaci il gusto della tradizione culinaria italiana'. Come nasce ...I segnali di ripresa non bastano a far rialzare le imprese ancora in ginocchio a causa della pandemia. Nonostante i progressi della campagna vaccinale, incombe ora la fiammata dei ...E questo perché i rincari presenti al momento dell’acquisto delle materie prime da parte delle imprese poi si scaricheranno su di loro, come in parte sta già avvenendo. Da considerare l’aumento dei co ...