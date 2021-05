Le materie prime continueranno a brillare grazie agli investimenti green (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle ultime settimane ferro, rame e legno hanno raggiunto i prezzi più alti mai registrati nella loro storia, in un trend che riguarda un gran numero di materie prime e che sta causando, e continuerà a causare nei prossimi mesi, diversi problemi. Aumenti di prezzi così importanti ed estesi a svariati settori sono spiegati dalla domanda repressa durante la pandemia, che si sta riprendendo in modo impetuoso in questi mesi, grazie alle riaperture di molti Paesi e ai piano di stimolo dei governi che hanno immesso denaro nell’economia. Il rally delle materie prime sta facendo pressione sulle catene di approvvigionamento di svariati settori e alimentando i timori su una crescita troppo repentina dell’inflazione, in quanto un numero crescente di aziende si trova costretta ad aumentare i prezzi, non avendo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle ultime settimane ferro, rame e legno hanno raggiunto i prezzi più alti mai registrati nella loro storia, in un trend che riguarda un gran numero die che sta causando, e continuerà a causare nei prossimi mesi, diversi problemi. Aumenti di prezzi così importanti ed estesi a svariati settori sono spiegati dalla domanda repressa durante la pandemia, che si sta riprendendo in modo impetuoso in questi mesi,alle riaperture di molti Paesi e ai piano di stimolo dei governi che hanno immesso denaro nell’economia. Il rally dellesta facendo pressione sulle catene di approvvigionamento di svariati settori e alimentando i timori su una crescita troppo repentina dell’inflazione, in quanto un numero crescente di aziende si trova costretta ad aumentare i prezzi, non avendo ...

