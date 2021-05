L' Atletico vuole Bentancur | la Juve fissa il prezzo ma occhio allo scambio

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juve: l'Atletico bussa ai bianconeri. Vuole il centrocampista! - junews24com : Calciomercato Juve: l'Atletico bussa alla porta bianconera. Vuole il centrocampista! - - SilvioG92 : @CalcioFinanza Oh ma come .. il calcio è del popolo e si vuole togliere a qualche spagnolo di qualche piccolo paese… - CalcioNapoli24 : - EuropaCalcio : #PSG e #Atletico su #FabiànRuiz: #DeLaurentis vuole la “super clausola” #EuropaCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico vuole

Juventus News 24

Bentancurrilanciarsi dopo le ultime due stagioni negative alla Juventus, nel suo futuro può esserci l'Madrid del Cholo Simeone.... che seevitare di retrocedere non può permettersi di perdere. Si gioca anche in Liga con le sfide valide per la trentasettesima giornata: tutti in campo alle ore 18.30 conMadrid e ...Ieri notte il Real Madrid ha superato brillantemente l’esame Granada, nonostante avesse una rosa davvero ridotta all’osso: i veterani come Modric ma anche i giovani come Rodrygo, Marvin e Miguel Gutie ...Il saltatore in alto italiano, con due partecipazioni alle Olimpiadi, non ce l'ha fatta e si è arreso al tumore col quale lottava da tempo ...