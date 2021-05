L’atletica italiana piange Alessandro Talotti: la stella azzurra del salto in alto aveva 40 anni (Di domenica 16 maggio 2021) È morto questa mattina a Trieste, a soli 40 anni, il campione di salto in alto Alessandro Talotti, che da tempo lottava con un tumore. Talotti vanta un primato di 2,30 m all’aperto e di 2,32 al coperto ed era sposato con Silvia Stibilj, ex pattinatrice artistica a rotelle italiana. Nonché campionessa mondiale assoluta in carica nella disciplina della solo dance. Alessandro Talotti aveva 40 anni “È stato un grande atleta, Talotti”. Lo ricorda il sito della Fidal, in uno struggente omaggio. “Il suo 2,32 realizzato a Glasgow, in maglia azzurra, sotto il tetto della storica Kelvin Hall Arena, in un fine gennaio del 2005, è stato la vetta tecnica. Ma della ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) È morto questa mattina a Trieste, a soli 40, il campione diin, che da tempo lottava con un tumore.vanta un primato di 2,30 m all’aperto e di 2,32 al coperto ed era sposato con Silvia Stibilj, ex pattinatrice artistica a rotelle. Nonché campionessa mondiale assoluta in carica nella disciplina della solo dance.40“È stato un grande atleta,”. Lo ricorda il sito della Fidal, in uno struggente omaggio. “Il suo 2,32 realizzato a Glasgow, in maglia, sotto il tetto della storica Kelvin Hall Arena, in un fine gennaio del 2005, è stato la vetta tecnica. Ma della ...

