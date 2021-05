Lasagna di verza | super golosa e con solo 230 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 maggio 2021)digustosa e con230Ospiti vegetariani a pranzo e non avete idea di cosa portare in tavola? Ecco la ricetta per cucinare una buonissimadi. Questo piatto è perfetto anche per chi è a dieta, perché contiene solamente 230digustosa e con230Ingredienti: 800 grammi di500 ml di latte 100 grammi di formaggio grattugiato 50 grammi di farina di tipo 00 30 ml di olio di oliva Una cipolla preferibilmente rossa Un pizzico di noce moscata Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Avrete bisogno anche dii 3 litri di acqua per cuocere la ...