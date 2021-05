Lara Lugli, la pallavolista incinta citata per danni: il Pordenone fa marcia indietro e le paga lo stipendio (Di domenica 16 maggio 2021) Lara era stata citata per danni dalla sua ex società e non le era stato pagato l’ultimo stipendio: la società ha fatto marcia indietro e ha versato il dovuto, non si andrà in tribunale. «Un segnale forte per tutte le donne» Leggi su corriere (Di domenica 16 maggio 2021)era stataperdalla sua ex società e non le era statoto l’ultimo: la società ha fattoe ha versato il dovuto, non si andrà in tribunale. «Un segnale forte per tutte le donne»

Advertising

lauraboldrini : Lara Lugli ha vinto. Hanno vinto tutte le donne. E non solo nello sport. La società ritira l'atto di citazione. S… - fattoquotidiano : Lara Lugli, la società Volley Pordenone ritira la citazione. L’ex pallavolista: “Segnale per tutte” - Agenzia_Ansa : La pallavolista Lara Lugli vince la sua 'battaglia' per la maternità #ANSA - raffinerie : RT @Deputatipd: Il Volley Pordenone ritira la citazione ed ottempera ad ogni obbligo verso la pallavolista Lara Lugli. Bene così, una picco… - GabrielParker74 : RT @il_Ghisa: LARA LUGLI HA VINTO LA SUA PARTITA! -