(Di domenica 16 maggio 2021) Un’Audi di grossa cilindrata, a bordo della quale viaggiavano tre persone, stava percorrendo a grande velocità e contromano una rotatoria, a Paterno, e si è scontrata nel pomeriggio di ieri contro un’auto dei carabinieri: uno dei tre, di origine serba e residente in provincia di Napoli, è stato fermato e arrestato, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. I militari dell’Arma hanno riportato ferite, fortunatamente lievi. Dopo aver fermato l’uomo, i carabinieri, nell’attesa dell’arrivo di altri militari, lo hanno cosìvicino a undella pubblica illuminazione. La circostanza è stata ripresa in unache sui social sta diventando virale.Secondo quanto si è appreso, poco prima dello scontro, i tre avevano commesso un furto nel paese della Val d’Agri. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della ...

Advertising

QuotidianPost : Ladro ammanettato a un palo: la foto fa il giro del web - LaGazzettaWeb : Potenza, ladro ammanettato a un palo: la foto fa il giro del web -

Ultime Notizie dalla rete : Ladro ammanettato

Dopo aver fermato l'uomo, i carabinieri, nell'attesa dell'arrivo di altri militari, lo hannovicino a un palo della pubblica illuminazione. La circostanza è stata ripresa in una foto che ......il, che alla vista dei poliziotti ha iniziato a scappare. Dopo un serrato inseguimento prima in auto e poi a piedi, di corsa, in piazza Citterio, l'uomo è stato fermato e, poiché ...Singolare inseguimento e scontro fra carabinieri e ladri avvenuto ieri. Ladro residente a Napoli ammanettato ad un palo. Ecco dove ...San Giovanni a Teduccio: detiene droga in casa, arrestata donna 41 enne dagli Agenti della Polizia di Stato del locale ...