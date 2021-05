L’addio di Tokyo a La Casa di Carta 5 | Úrsula Corberó regala un album di foto inedite dal backstage

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 maggio 2021) Con la fine delle riprese de Ladi5,ha salutato la serie che ha rilanciato la sua carriera sulla scena internazionale – fino a procurarle un ruolo a Hollywood in un film di prossima uscita – con un tributografico all’intera esperienza. Interprete di Silene Oliveira, nome d’arte da ladrona, è stata la voce narrante della serie e lo sarà anche ne Ladi5, ultima stagione dell’heist movie a puntate di Netflix che dal 2017 è diventato un fenomeno mondiale. Entrata nel mondo del crimine all’età di 14 anni per l’estrema povertà in cui è nata,è una donna istintiva, passionale, che ha imparato a vivere di espedienti seguendo le orme del suo fidanzato, morto durante una rapina (nella ...