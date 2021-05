La prima volta di Palomino e Romero: convocati dall’Argentina (Di domenica 16 maggio 2021) Ci sono anche José Luis Palomino e Cristian Romero tra i convocati del ct dell’Argentina Lionel Scaloni per le prossime due gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 della Seleccion contro Cile e Colombia del 4 e 9 giugno prossimi. Un premio per la strepitosa stagione (l’ennesima) che la coppia di centrali atalantina ha disputato fin qui. Di assoluta affidabilità, i due sono stati utilizzati con grande frequenza da mister Gasperini: quarantaquattro presenze, con un gol, per l’ex Ludogorets, quaranta, con tre gol, per l’ex Genoa. Il tecnico Scaloni ha pescato a piene mani dalla nostra Serie A: per la spedizione partiranno anche Joaquin Correa (Lazio), Rodrigo De Paul, Nahuel Molina e Juan Musso (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Lucas Martinez Quarta e German Pezzella ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) Ci sono anche José Luise Cristiantra idel ct dell’Argentina Lionel Scaloni per le prossime due gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 della Seleccion contro Cile e Colombia del 4 e 9 giugno prossimi. Un premio per la strepitosa stagione (l’ennesima) che la coppia di centrali atalantina ha disputato fin qui. Di assoluta affidabilità, i due sono stati utilizzati con grande frequenza da mister Gasperini: quarantaquattro presenze, con un gol, per l’ex Ludogorets, quaranta, con tre gol, per l’ex Genoa. Il tecnico Scaloni ha pescato a piene mani dalla nostra Serie A: per la spedizione partiranno anche Joaquin Correa (Lazio), Rodrigo De Paul, Nahuel Molina e Juan Musso (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Lucas Martinez Quarta e German Pezzella ...

Ultime Notizie dalla rete : prima volta A Biella la 'Natura che non c'era', dal 3 giugno ... Cracking Art realizza per la prima volta nella sua storia un'opera che non raffigura animali ma trae origine dal mondo vegetale . Dal titolo La natura che non c'era , la grande installazione sarà ...

Riaperture: numeri buoni, Draghi allenta (un po') Per la prima volta da sette mesi, il numero dei morti per il Covid in Italia in 24 ore scende sotto i cento. Oggi sono infatti 93 le vittime registrate nel bollettino del ministero della Salute. I nuovi casi ...

Riaperture: numeri buoni, Draghi allenta (un po') Per la prima volta da sette mesi, il numero dei morti per il Covid in Italia in 24 ore scende sotto i cento. Oggi sono infatti 93 le vittime registrate nel bollettino del ministero della Salute. I nuovi casi ...

Coprifuoco verso l'abolizione a giugno. Restano i nodi di mascherine, matrimoni e locali al chiuso. Domani la cabina regia Meno di seimila casi, le terapie intensive e i ricoveri ancora in discesa e, per la prima volta da sette mesi, il numero delle vittime per il Covid in Italia in 24 ore che scende sotto i cento: sono..

