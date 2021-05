La pallavolista incinta: «Il mio club ha ritirato la citazione, è un segnale forte per le donne» (Di domenica 16 maggio 2021) Lara Lugli ha vinto. La pallavolista 41enne era stata citata in giudizio dal suo club, il Pordenone Volley, dopo aver annunciato di essere incinta. Ora il club friulano ha ritirato la citazione, a pochi giorni dall’udienza fissata in tribunale. Lo scrive La Stampa, che riporta le parole di Lara. «È una grande vittoria per tutti ed era molto importante che questa causa non entrasse nemmeno in un tribunale a dimostrazione della sua infondatezza. È un forte segnale per le donne, non solo atlete, che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde». Sulla sua ex società: «Sono delusa perché mi hanno conosciuto prima di questa vicenda e sono sicura di aver dato sempre il massimo. Mi delude e mi rattrista constatare che forse i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 maggio 2021) Lara Lugli ha vinto. La41enne era stata citata in giudizio dal suo, il Pordenone Volley, dopo aver annunciato di essere. Ora ilfriulano hala, a pochi giorni dall’udienza fissata in tribunale. Lo scrive La Stampa, che riporta le parole di Lara. «È una grande vittoria per tutti ed era molto importante che questa causa non entrasse nemmeno in un tribunale a dimostrazione della sua infondatezza. È unper le, non solo atlete, che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde». Sulla sua ex società: «Sono delusa perché mi hanno conosciuto prima di questa vicenda e sono sicura di aver dato sempre il massimo. Mi delude e mi rattrista constatare che forse i ...

Advertising

marcovarini : RT @napolista: Il Pordenone Volley si tira indietro a pochi giorni dall’udienza. A La Stampa Lara dichiara: «L’amarezza resta, ma era impor… - napolista : Il Pordenone Volley si tira indietro a pochi giorni dall’udienza. A La Stampa Lara dichiara: «L’amarezza resta, ma… - pasandreozzi : RT @collettiva_news: #LaraLugli ce l'ha fatta. La pallavolista non dovrà presentarsi in tribunale. La società che l'aveva citata in giudizi… - Lulu6759 : RT @beabri: Ricordate #LaraLugli, la pallavolista citata per danni dalla sua società perché incinta? Ieri la causa nei suoi confronti è sta… - aleniggaz : RT @beabri: Ricordate #LaraLugli, la pallavolista citata per danni dalla sua società perché incinta? Ieri la causa nei suoi confronti è sta… -