La mobilità sostenibile? Va sostenuta | la priorità è ridisegnare viabilità e trasporti

(Di domenica 16 maggio 2021) Chiudere un bilancio in attivo rappresenta probabilmente il miglior stimolo per proseguire ogni attività, possibilmente migliorandosi. Annotare un “segno più” al termine di un anno vissuto tra difficoltà mai viste come quello appena vissuto, segnato da una pandemia che ha avuto come “effetto collaterale” una crisi economica devastante, rallentando o addirittura fermando moltissime attività, può incutere ancora più forza, fiducia. Sensazioni che ha di certo provato Giuseppe Cristinelli, presidente uscente rieletto per acclamazione all’unanimità della Fai, Federazione autotrasportatori italiani, di Bergamo, rileggendo la relazione di fine mandato inviata a tutti gli associati. Un riassunto della sua seconda esperienza al volante dell’associazione in cui sono proprio i numeri con il “segno positivo”a indicare che la strada seguita è stata quella giusta, consentendo di superare anche un ...