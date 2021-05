La Juventus alza al cielo la Coppa delle Coppe – 16 maggio 1984 – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Il 16 maggio del 1984 la Juventus supera nella finale di Basilea il Porto, vincendo così la Coppa delle Coppe La prima Coppa delle Coppe non si scorda mai. Prima ed unica, per altro, nella gloriosa bacheca della Juventus. Un trofeo internazionale – il secondo di sempre per i bianconeri in ordine cronologico – conquistato nella notte del 16 maggio 1984 sotto il cielo di Basilea. Dove la squadra di Trapattoni, in finale,, supera con il punteggio di 2-1 il Porto. Ad aprire le marcature è la rivelazione della stagione Vignola, cui replica Sousa con la compartecipazione di un impreciso Tacconi. La rete decisiva porta invece la firma di Boniek, con capitan ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il 16dellasupera nella finale di Basilea il Porto, vincendo così laLa primanon si scorda mai. Prima ed unica, per altro, nella gloriosa bacheca della. Un trofeo internazionale – il secondo di sempre per i bianconeri in ordine cronologico – conquistato nella notte del 16sotto ildi Basilea. Dove la squadra di Trapattoni, in finale,, supera con il punteggio di 2-1 il Porto. Ad aprire le marcature è la rivelazione della stagione Vignola, cui replica Sousa con la compartecipazione di un impreciso Tacconi. La rete decisiva porta invece la firma di Boniek, con capitan ...

