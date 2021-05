‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Bernal non ha paura di Pogacar. Yates si sta nascondendo” (Di domenica 16 maggio 2021) GIANNI MOSCON MICIDIALE Io fino alla fine pensavo che arrivassero i due in fuga, ma Moscon è stato micidiale. Ha fatto una cosa fuori dal mondo, è stato bravissimo. Ha portato Bernal lì e gli ha detto “ora vai”. Oggi ha fatto un lavoro non da gregario, ma da uomo di classifica. EGAN Bernal HA GIA’ LE MANI SUL GIRO? Bernal in salita è il più forte. Ma ha solo 15? di vantaggio su Evenepoel. Deve arrivare a Milano con 1’30” di vantaggio sul belga prima della cronometro. Minimo. La classifica oggi non ha subito grandi scossoni. Valter comunque è sempre lì, Ciccone si è avvicinato al podio. E’ TORNATO IL Bernal DEL 2019 Questo è il vero Bernal, non ha paura di Roglic, Pogacar e di nessuno. Questo è il Bernal prima maniera, che vinse il Tour 2019 senza ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) GIANNI MOSCON MICIDIALE Io fino alla fine pensavo che arrivassero i due in fuga, ma Moscon è stato micidiale. Ha fatto una cosa fuori dal mondo, è stato bravissimo. Ha portatolì e gli ha detto “ora vai”. Oggi ha fatto un lavoro non da gregario, ma da uomo di classifica. EGANHA GIA’ LE MANI SUL GIRO?in salita è il più forte. Ma ha solo 15? di vantaggio su Evenepoel. Deve arrivare a Milano con 1’30” di vantaggio sul belga prima della cronometro. Minimo. La classifica oggi non ha subito grandi scossoni. Valter comunque è sempre lì, Ciccone si è avvicinato al podio. E’ TORNATO ILDEL 2019 Questo è il vero, non hadi Roglic,e di nessuno. Questo è ilprima maniera, che vinse il Tour 2019 senza ...

