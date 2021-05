La Discontinuità Senza Annunci Di Draghi Che Ora Liquida Il “contismo”

Leggi su cityroma

(Di domenica 16 maggio 2021) Ciò che dovrebbero fare i magistrati – parlare per atti – e invece non fanno scambiandosi messaggi più o meno cifrati, sta dimostrando di volere e saper fare il presidente del Consiglio Mario. Il quale, anziché inseguire o rintuzzare quanti gli contestano, per esempio, di avere preso il posto di Giuseppe Conte solo per imitarlo, prepara le sue decisioni di cosiddettain silenzio e lea solo quando le adotta. Parla insomma per atti. Così egli fece con Domenico Arcuri rimuovendolo da commissario straordinario per l’emergenza pandemica e sostituendolo col generale degli alpini Francesco Paolo Figliuolo e così ha appena fatto rimuovendo il prefetto, generale e non so cos’altro Gennaro Vecchione dal vertice dei servizi segreti – o più precisamente dal Dis, acronimo della direzione delle ...