La corsa alla Champions League | calendario | scontri diretti e criteri in caso di arrivo a pari punti | il Milan deve battere l’Atalanta all’ultima giornata

Leggi su infobetting

(Di domenica 16 maggio 2021) Il 2020-21 sarà ricordato come una delle stagioni in cui la lotta per laè stata più combattuta ed equilibrata negli ultimi anni. Con l’Inter già campione a quattro giornate dalle fine del campionato, Atalanta,, Juve, Napoli e Lazio sono coinvolte in una battaglia per tre posti a disposizione e non è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici