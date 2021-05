La Corea del Nord si ritira dalle qualificazioni per il Mondiale in Qatar. Il comunicato (Di domenica 16 maggio 2021) La Corea del Nord si è ritirata dal proprio girone di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e da quello della Coppa d’Asia nel 2023. Lo ha comunicato l’Asian Football Confederation (AFC), ma senza fornire spiegazioni in merito alla scelta. Nulla è stato ancora comunicato da Pyongyang, ma non è escluso che la causa di questo ritiro potrebbe essere la pandemia. La Corea del Nord, infatti, si era già ufficialmente ritirata anche dalle Olimpiadi di Tokyo dichiarando proprio questo motivo. La Corea del Nord giocava nel Girone H, composto da Turkmenistan, Libano e Sri Lanka e la vicina Corea del Sud ed era seconda in classifica dietro al ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Ladelsi èta dal proprio girone di qualificazione alindel 2022 e da quello della Coppa d’Asia nel 2023. Lo hal’Asian Football Confederation (AFC), ma senza fornire spiegazioni in merito alla scelta. Nulla è stato ancorada Pyongyang, ma non è escluso che la causa di questo ritiro potrebbe essere la pandemia. Ladel, infatti, si era già ufficialmenteta ancheOlimpiadi di Tokyo dichiarando proprio questo motivo. Ladelgiocava nel Girone H, composto da Turkmenistan, Libano e Sri Lanka e la vicinadel Sud ed era seconda in classifica dietro al ...

