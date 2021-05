La Compagnia del Cigno, stasera in tv: anticipazioni episodi di domenica 16 maggio, quante puntate sono, replica e streaming (Di domenica 16 maggio 2021) Mancano poche ore e sta per tornare su Rai 1 la fiction di successo “La Compagnia del Cigno”. L’appuntamento da non perdere è per questa sera, domenica 16 maggio, in prima serata, subito dopo i Soliti Ignoti, con altri due episodi. La Compagnia del Cigno 2: anticipazioni trama episodi 16 maggio Protagonisti sempre sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (interpretato da Alessio Boni). Nel primo episodio, Irene supporta Luca e vuole dimostrare la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e Sofia, che sta per partorire, non perde occasione per tormentare l’ispettrice Modiano a rivedere le indagini. Il Maestro, nonostante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Mancano poche ore e sta per tornare su Rai 1 la fiction di successo “Ladel”. L’appuntamento da non perdere è per questa sera,16, in prima serata, subito dopo i Soliti Ignoti, con altri due. Ladel2:trama16Protagonisti sempre sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (interpretato da Alessio Boni). Nel primoo, Irene supporta Luca e vuole dimostrare la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e Sofia, che sta per partorire, non perde occasione per tormentare l’ispettrice Modiano a rivedere le indagini. Il Maestro, nonostante ...

Advertising

_Carabinieri_ : False attestazioni per ottenere buoni spesa Covid. È quanto scoperto dai #Carabinieri della Compagnia di Vibo Valen… - Tele_nauta : Mika e Francesco Gabbani sono le guest star dell'episodio de La compagnia del cigno 2 in onda stasera su Rai1 - CorriereCitta : La Compagnia del Cigno, stasera in tv: anticipazioni episodi di domenica 16 maggio, quante puntate sono, replica e… - fvllingaway : stasera mastodontica minchia di francesco g*bbani sbattuta sull'ultima puntata della compagnia del c*gno pazzesco - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Amici, vi aspetto verso le 21:30 su Rete 4 con Paolo Del Debbio! Chi di voi mi farà compagnia? #drittoerovescio https:… -