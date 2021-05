La Compagnia del Cigno 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione (Di domenica 16 maggio 2021) La Compagnia del Cigno 3 si farà? Al momento non ci sono risposte certe su una possibile terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 (oggi – 16 maggio -, il finale della seconda stagione). A rompere il silenzio è stato però il regista, autore e sceneggiatore Ivan Cotroneo che, insieme a Monica Rametta, ha dato vita alla fiction. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Cotroneo si è spinto in avanti nel tempo facendo le sue previsioni su una possibile terza stagione de La Compagnia del Cigno, proprio in prossimità della partenza della seconda: “È una storia corale e io e Monica riteniamo che quello della musica classica sia un mondo meraviglioso con ancora tante storie da raccontare”. Parole arrivare prima del ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) Ladel3 si? Al momento non ci sono risposte certe su una possibiledella serie tv in onda su Rai 1 (oggi – 16 maggio -, il finale della seconda). A rompere il silenzio è stato però il regista, autore e sceneggiatore Ivan Cotroneo che, insieme a Monica Rametta, ha dato vita alla fiction. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Cotroneo si è spinto in avanti nel tempo facendo le sue previsioni su una possibilede Ladel, proprio in prossimità della partenza della seconda: “È una storia corale e io e Monica riteniamo che quello della musica classica sia un mondo meraviglioso con ancora tante storie da raccontare”. Parole arrivare prima del ...

Advertising

_Carabinieri_ : False attestazioni per ottenere buoni spesa Covid. È quanto scoperto dai #Carabinieri della Compagnia di Vibo Valen… - _bloodmoon__ : ma io devo vedere l'ultima puntata della compagnia del cigno non la potevano fare un altro giorno sta cena maro - axelvassallo : RT @antoniotenorep1: @axelvassallo @RaiUno @AlessioBoni_FP @monicarametta @ivancotroneo1 Ultima puntata della Compagnia del Cigno. Non vedo… - bubinoblog : GUIDA TV 16 MAGGIO 2021: UNA DOMENICA TRA LA COMPAGNIA DEL CIGNO, CHE TEMPO CHE FA E AVANTI UN ALTRO - kicca0181 : @acciokindness Auguri PS somigli a Sofia della compagnia del cigno PPS ti imaginavo bionda, ma sei bellissima comunque ?? -